Мощнее и точнее станут боеприпасы для САУ "Гвоздика"

В Новосибирском государственном техническом университете НГТУ НЭТИ разработали модернизированные осколочно-фугасные снаряды для гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Новая конструкция с выполненным воедино с корпусом снаряда модернизированным ведущим пояском позволила улучшить баланс боеприпаса, а это на 30% улучшило точность. Дальность полета гаубичного снаряда массой 21,76 кг составляет 15 км.

"На протяжении трех лет мы разрабатывали снаряд повышенной точности и мощности. Испытания проводили на территории Новосибирского НИИ измерительных приборов", - цитирует ПМ доктора технических наук, заведующего кафедрой газодинамических импульсных устройств НГТУ НЭТИ, доцента Анатолия Гуськова.