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Российская газета

"Искандеры" отразили учебные атаки под Астраханью

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Источник изображения: rg.ru

Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курской области, приняли участие в учениях в Астраханской области. Они были посвящены отражению воздушных атак.

"Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом "Искандер" отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп "противника" в условиях применения им оружия массового поражения". Об этом сообщили в минобороны.

"Группы боевого охранения ракетного комплекса блокировали нападавших и огнем штатных и приданных средств мотострелковых подразделений подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок к местам стартовых позиций", - отмечается в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

По информации пресс-службы, в учении, которое продлится до конца следующей недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

Также в минувшую субботу военнослужащие радиотехнических войск воздушно-космических сил РФ отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ.

"В ходе тренировки личный состав отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических, баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры. Особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учении были задействованы расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление.

"Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ было более 50 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей", - подчеркнули в департаменте и добавили, что информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных войск для условного уничтожения целей.


Сергей Птичкин

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