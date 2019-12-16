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Военное обозрение

Турция запросила у США поставку комплексов ПРО Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Турция предложила Соединенным Штатам продать Анкаре американские зенитные комплексы противовоздушной обороны ПРО Patriot и все еще ожидает ответ на предложение. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на Дохийском форуме в Катаре.

Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа

- заявил глава МИД Турции.

Чавошоглу подчеркнул, что в случае введения санкций со стороны США из-за поставок российской ЗРС С-400 Турция будет вынуждена ответить на них.

Несмотря на то, что Турция запросила поставку американских ЗРК ПРО Patriot у США, она не только не собирается отказываться от С-400, но и близка к подписанию контракта на поставку второго полкового комплекта российской зенитной системы. Об этом накануне заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Напомним, что Вашингтон требует от Анкары полного избавления от российской системы, угрожая введением санкций и исключением Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35.

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Страны
Катар
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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