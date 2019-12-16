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Известия.ru

"Искандеры" под Астраханью отразили нападение врага на учениях

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Боевые расчеты российского ракетного комплекса "Искандер" отразили нападение условного противника на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 14 декабря.

Военнослужащие отразили массовую атаку неизвестных вооруженных групп "противника" на колонну техники, использовавших оружие массового поражения.

Боевые группы блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и позволили прорваться колонне пусковых установок "Искандер" к местам стартовых позиций.

Учения, в которых задействованы более 1200 военных и около 300 единиц военной техники, продлятся до конца недели.

12 декабря сообщалось, что боевые расчеты "Искандера" выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате ракетного удара была поражена цель на удалении около 60 км.

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

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