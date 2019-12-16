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На американской замене "Союза" улетит новая "Клепальщица Рози"

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Американский космический корабль Starliner
Американский космический корабль Starliner.
Источник изображения: Изображение: NASA

Перспективный космический корабль Boeing Starliner, созданный в США на замену российским космическим кораблям "Союз МС", в своем первом полете к МКС, намеченном на декабрь, будет переносить манекен Rosie the Rocketeer ("Рози-ракетчица"), являющийся новым аналогом Rosie the Riveter ("Клепальщица Рози"), сообщает Space.com.

Портал отмечает, что изделие будет оснащено множеством датчиков, отслеживающих его состояние в ходе полета. Издание пишет, что идея назвать манекен Rosie the Rocketeer восходит ко временам Второй мировой войны, когда в 1943 году американский художник Норман Роквелл создал образ Rosie the Riverter, символизирующий женщин в оборонно-промышленном комплексе США.

Согласно отчету Управления главного инспектора, опубликованному в ноябре, одно место на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX в среднем стоит 55 миллионов долларов, а на Starliner от Boeing — 90 миллионов.

В том же месяце вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский "Союз МС".

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии "Союз". Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в 2020 году.

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