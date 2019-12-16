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Интерфакс-АВН

Расчеты комплекса "Искандер" отразили атаку "противника" на учениях в Астраханской области

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской области, приняли участие в учениях в Астраханской области.

"Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом "Искандер" отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп "противника" в условиях применения им оружия массового поражения", - сообщает в субботу пресс-служба ЗВО.

"Группы боевого охранения ракетного комплекса блокировали нападавших и огнем штатных и приданных средств мотострелковых подразделений подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок к местам стартовых позиций", - отмечается в сообщении.

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