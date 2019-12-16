Миротворцы в Донбассе: МИД Украины рассказал о планах Зеленского

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко рассказал, что у главы страны есть "ряд планов" относительно введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, в том числе в районы, неподконтрольные Киеву. На этот шаг, по словам Пристайко, власти пойдут, если поймут, что минские соглашения неэффективны для урегулирования конфликта.

Украинское руководство рассматривает возможность возращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в передаче "Свобода слова" на телеканале "Украина". По его словам, это произойдет в том случае, если власти Украины поймут, что урегулирование на базе минских договоренностей не приносит результатов.

"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу.

Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", - обратил внимание глава украинского МИДа.

Он отметил, что пока за идею ввода контингента ООН высказалась только Россия. По словам Пристайко, Украина еще не делала официального заявления, так как не является членом Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем он сообщил, что у главы Украины Владимира Зеленского есть "ряд планов" относительно этого вопроса. В то же время министр подчеркнул, что Киев не устраивает предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения.

После саммита "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже, Зеленский говорил, что хочет изменить минские договоренности. Эту процедуру он охарактеризовал как очень сложную, но необходимую. О том, что соглашения, подписанные в 2015 году, должны быть трансформированы, украинская сторона также неоднократно говорила и до встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии. Но по итогам переговоров партнеры Киева по урегулированию внутриукраинского конфликта пришли к тому, что этот документ является безальтернативной основой мирного процесса. Кроме того, эти договоренности были поддержаны соответствующей резолюцией ООН.

Вместе с тем президент Украины ранее указывал, что будет "доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России".

"Туда я их приглашаю Я не хочу, чтобы на Донбассе был абхазский сценарий, было Приднестровье", - заявлял он в сентябре этого года.

В ноябре министр иностранных дел Украины уже высказывался по поводу введения миротворческих сил ООН на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Тогда в интервью "Би-би-си" он сообщил, что у киевских властей есть несколько вариантов, которые могли бы стать альтернативой минским договоренностям.

"Например, если не "Минск", то нам нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее - миссией по поддержанию мира", - считает Пристайко. Тогда он предположил, что параметры и особенности мандата этой миссии лидеры стран могли бы обсудить на саммите в "нормандском формате", однако эта тема не была затронута.

О том, что в Донбасс можно было бы ввести миротворческие силы, начали говорить еще в 2015 году. Но миротворцы ООН не могут войти на какую-либо территорию без согласия сторон конфликта. Москва считает таковыми Украину, ДНР и ЛНР. Однако Киев уверен, что Россия также является участницей конфликта.

В сентябре 2017 года российский лидер Владимир Путин высказал идею размещения охранной миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По его мнению, она могла бы обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ. Также Путин говорил, что голубые каски могут появиться там только после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Позднее он добавил, что размещение миссии можно было бы рассмотреть и в других районах Донбасса, где находятся представители международной организации.

Киев же считает, что миротворцы ООН должны быть на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации. В частности, бывший украинский президент Петр Порошенко был уверен, что конфликт на юго-востоке страны можно урегулировать только после того, как миссия ООН будет размещена на всей территории Донбасса.

Ангелина Мильченко