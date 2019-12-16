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Военное обозрение

Польская армия начала получать модернизированные танки Т-72М1

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Источник изображения: topwar.ru

Польская армия получила первую партию прошедших модернизацию танков Т-72. Как передает "Warspot" со ссылкой на defence24.pl, представители польского предприятия BUMAR-ŁABĘDY передали в войска первые восемь ОБТ Т-72М1.

О планах модернизации стоящих на вооружении польской армии советских танков Т-72 было заявлено в 2017 году. Тогда же Минобороны Польши объявило о старте аналитической программы по модернизации устаревших танков. Ранее, в 2016 году Польша намеревалась списать оставшиеся на вооружении Т-72, постепенно заменив их новой боевой машиной, разрабатываемой в рамках проекта Gepard. Однако, как оказалось, серийное производство нового танка могло быть развернуто не раньше 2026 года, а танки требовались "уже сейчас". Поэтому было принято решение о проведении модернизации ОБТ Т-72.

С 1979 по 1991 год в Польше было произведено 682 танка Т-72, небольшая часть из них позже прошла глубокую модернизацию и получила название PT-91 Twardy, но большинство машин продолжают службу в базовом исполнении.

Сообщается, что в ходе модернизации польские Т-72 меняют двигатели и устанавливают новую систему запуска. Устанавливаются приборы ночного видения водителя и командира. Кроме того, танки получают новую электронику, современные прицелы, навигацию и цифровую связь. Точное количество отправленных на модернизацию Т-72 не известно, но по неофициальной информации, речь может идти о порядке 300 танков. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Кроме ОБТ Т-72 и РТ-91 на вооружении польской армии стоят чуть более 200 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5.

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Страны
Германия
Польша
Продукция
Leopard-2
PT-91
Т-72
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