Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" закончил первый этап испытаний

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Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 успешно завершил первый этап ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург).

Вышедший на первый этап заводских ходовых испытаний в минувший четверг, 12 декабря, ледокол "Арктика" успешно завершил испытания в Финском заливе и 14 декабря вернулся к достроечной стенке "Балтийского завода".

Программа испытаний первого этапа успешно отработана: проверен ход от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии

- заявили в пресс-службе, добавив, что следующий этап испытаний начнется уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что первый этап испытаний ледокола "Артика" пройдет в аварийном режиме, без использования атомного реактора. Запуск реактора будет произведен после окончания первого этапа испытаний, на второй этап ледокол выйдет уже на основной двигательной установке.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" является головным судном проекта 22220 в серии из трех судов, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с "Росатомом". Окончание испытаний и передача заказчику запланирована к маю 2020 года.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.