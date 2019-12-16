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WarSpot

Танк, бьющий поклоны

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Шведский Strv 103 из коллекции музея в Арсеналене: наглядная демонстрация главного преимущества

Поставив во главу угла уменьшение заметности танка на поле боя, ко второй половине 60-х годов прошлого века шведы получили одну из самых узнаваемых конструкций за всю историю танка. Сложно судить, как в действительности показал бы себя S-танк в бою, но замысел в любом случае заслуживает внимания, да и его долгая служба свидетельствует о том, что как минимум удачный танк мирного времени у шведов получился. Прочесть подробную историю танка можно в статье Юрия Пашолока, оценить детали конструкции — в фотообзоре Вадима Антонова.

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Страны
Швеция
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