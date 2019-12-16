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Известия.ru

Самый мощный ледокол в мире "Арктика" завершил этап ходовых испытаний

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" успешно завершил этап ходовых испытаний.

"14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", — приводит слова сообщения пресс-службы завода "РИА Новости".

Отмечается, что в ходе программы испытаний первого этапа специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов.

Ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания 12 декабря. Проверялось соответствие параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям, испытывалась надежность судовых систем и оборудования.

"Арктику" планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом на Балтийском заводе в Петербурге сейчас идет строительство еще двух атомоходов того же проекта 22220 — "Сибирь" и "Урал".

Контракт на строительство головного ледокола "Арктика" был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Проекты
2020-й год
Арктика
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