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Интерфакс-АВН

Кибероружие скоро станет важнее атомной бомбы, считают в СНБО Украины

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Учения по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

Киев. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с делегацией сотрудников Сената США.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

В связи с этим Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.

Он проинформировал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности. Данилов отметил, что в аппарате СНБО идет работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), который будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.

В свою очередь члены американской делегации отметили, что Украина дает отпор кибератакам. Они напомнили о поддержке Украины в Конгрессе и Сенате США, свидетельством чего является выделение $300 млн военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.

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