Запрещенную ракету США предложили перехватить "крановой установкой" России

Испытанное в декабре США оружие, которое было запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), может быть перехвачено российскими системами С-400 Триумф, С-350 "Витязь", "Панцирь-СМ" и С-300В4, сообщают "Известия". В июле последняя зенитная ракетная система из-за якобы неоправданных решений, снизивших ее потенциальные возможности, бывшим председателем госкомиссии по испытаниям системы С-300ВМ, доктором технических наук Александром Лузаном была названа "крановой установкой".

Газета, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, пишет, что испытанное в США оружие не представляет угрозы для России, поскольку в настоящее время страна располагает соответствующими средствами противодействия.

"Бороться с американскими баллистическими ракетами способны и бригады ПВО [противовоздушной обороны], вооруженные С-300В4", — приводит издание комментарий военного эксперта Владислава Шурыгина.

Также в декабре в США совершила первый полет ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" для армии США, выступающая аналогом российского комплекса "Искандер" и также запрещенная ДРСМД в случае, если бы данное соглашение действовало.

Система С-300В4 на дальности 400 километров и высотах до 27 километров способна одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростью до 4,5 тысячи километров в час.