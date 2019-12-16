Войти
Lenta.ru

Запрещенную ракету США предложили перехватить "крановой установкой" России

617
0
0
Источник изображения: lenta.ru

Испытанное в декабре США оружие, которое было запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), может быть перехвачено российскими системами С-400 Триумф, С-350 "Витязь", "Панцирь-СМ" и С-300В4, сообщают "Известия". В июле последняя зенитная ракетная система из-за якобы неоправданных решений, снизивших ее потенциальные возможности, бывшим председателем госкомиссии по испытаниям системы С-300ВМ, доктором технических наук Александром Лузаном была названа "крановой установкой".

Газета, ссылаясь на источники в Минобороны РФ, пишет, что испытанное в США оружие не представляет угрозы для России, поскольку в настоящее время страна располагает соответствующими средствами противодействия.

"Бороться с американскими баллистическими ракетами способны и бригады ПВО [противовоздушной обороны], вооруженные С-300В4", — приводит издание комментарий военного эксперта Владислава Шурыгина.

Также в декабре в США совершила первый полет ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" для армии США, выступающая аналогом российского комплекса "Искандер" и также запрещенная ДРСМД в случае, если бы данное соглашение действовало.

Система С-300В4 на дальности 400 километров и высотах до 27 километров способна одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростью до 4,5 тысячи километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
Похожие новости
16.12.2019
Закон не писан: как США испытали баллистическую ракету средней дальности
31.07.2019
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей