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Независимое военное обозрение

Конгресс США одобрил военные расходы на 2020 финансовый год

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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

Пентагону на 2020 финансовый год, уже начавшийся в Америке 1 октября 2019 года, в соответствии с законопроектом "О военных расходах Министерства обороны" (National Defense Authorization Act, NDDA), одобренным Палатой представителей Конгресса США в среду 11 декабря, планируется выделить 738 млрд. долларов. Эта сумма на 22 миллиарда превышает затраты военного ведомства, утвержденные в предыдущем финансовом году, и составившие 716 миллиардов. Ранее президент Америки Дональд Трамп запрашивал 750 миллиардов долларов на оборонные расходы в 2020 году с учетом реализации ядерных программ в рамках Министерства энергетики (МЭ).

Документ был принят большинством голосов и, после одобрения законопроекта Палатой представителей, его должен рассмотреть Сенат, голосование в котором ожидается к концу следующей недели. Затем NDDA направится на подпись главе Белого дома. Дональд Трамп его уже ждет и готов подписать законопроект сразу после утверждения его Конгрессом. Официально подписанный NDDA станет юридическим оформлением создания приоритетных для президента Америки "Космических сил" (КС), как самостоятельного вида ВС США.

В 2018 году на заседании Национального космического совета в Белом доме Трамп принял решение о создании "Космических сил" и заявил: "Когда речь идет о защите Америки, недостаточно просто иметь присутствие в космосе, мы должны иметь американское господство в космосе".

В 2020 году осуществится стремление президента США создать новый вид ВС. Защита интересов США в космосе, а также предотвращение агрессии со стороны других противников, находящихся в космическом пространстве, станет приоритетной задачей КС.

Объем военного бюджета США на 2020 финансовый год превышает прошлогодний, а в указанные 738 миллиардов входят 658,4 млрд. долларов на реализацию программ МО и МЭ. 71,5 миллиарда долларов будут потрачены на финансирование зарубежных операций. Кроме того, в отчете предусмотрено 5,3 млрд. долларов на возмещение убытков и оказания помощи военным объектам по всей стране при экстремальных погодных условиях и стихийных бедствиях. На космические программы Пентагон просит выделить 14,1 миллиарда, что выше на 14%, чем в предыдущем 2019 году.


Лина Маякова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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