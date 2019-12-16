В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта

Беспилотник AFRL ISR Источник изображения: topwar.ru

В США прошли испытания относительно недорогого беспилотника большой длительности полета. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Breaking Defense, во время тестов беспилотный аппарат провел в воздухе 2,5 дня.

Как сообщается, беспилотник разработан специалистами Центра быстрых инноваций Исследовательской лаборатории ВВС США. За основу нового беспилотника взят планер спортивной дистанционно управляемой модели, производитель и тип не указываются. На данный планер установлены системы автоматического полета, взлета и посадки, а также оборудование для размещения полезной нагрузки, которая устанавливается по модульному принципу.

Подробности разработки не сообщаются, американские военные засекретили информацию о двигательной установке аппарата, позволяющей находится в воздухе более 2,5 суток. Также не известны размеры аппарата, его масса и другие параметры.

Известно, что на разработку данной модели беспилотника у специалистов Исследовательской лаборатории ВВС США ушло около 10 месяцев, испытания начались в начале декабря этого года, закончить их планируется в следующем году.

Стоимость аппарата относительно не высока, она может составить от 20 до 140 тысяч долларов, в зависимости от используемого коммерческого планера. Для сравнения приводится стоимость американских разведывательных беспилотников, способных находится в воздухе длительное время. Так MQ-1C Grey Eagle, способный находиться в воздухе до 25 часов, стоит около 25 миллионов долларов, а RQ-4 Global Hawk, рассчитанный на полет до 36 часов, — 131 миллион долларов.

Разработчики планируют в конце 2020 года начать поставки нового дрона в войска. Предполагается, что он будет использоваться в разведывательных целях.