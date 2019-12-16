Для российских космонавтов ввели ограничения по весу. Стандарты касаются тех, кто полетит в космос на "Федерации". Корабль сможет доставить на орбиту груз в 420 кг. Вес экипажа из четырех человек не должен превышать 320 кг. Вес космонавта со скафандром должен составлять 80 кг.

Для российских космонавтов ввели ограничения по весу. Стандарты касаются тех, кто полетит в космос на "Федерации". Корабль сможет доставить на орбиту груз в 420 кг. Вес экипажа из четырех человек не должен превышать 320 кг. Вес космонавта со скафандром должен составлять 80 кг.