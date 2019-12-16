Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продолжается

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Ремонтные работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжаются, несмотря на произошедший пожар, сообщил "Интерфаксу" президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Нет, конечно. Пароход большой, работы продолжаем", - сказал он, отвечая на вопрос, остановлен ли ремонт корабля на время расследования пожара.

В минувший четверг утром на авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ. В пресс-службе Северного флота сообщали о гибели военнослужащего-контрактника, участвовавшего в тушении пожара, позже флот сообщил об обнаружении тела второго погибшего - офицера службы живучести крейсера.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, ранее сообщил "Интерфаксу" глава ОСК Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году. Ранее носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.