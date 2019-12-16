Россия поставит в Казахстан 17 комплектов для сборки вертолетов Ми-8

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" заключили соглашение на поставку в Казахстан 17 машино-комплектов для сборки вертолетов Ми-8 на территории страны, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с казахстанскими компаниями "Казахстан инжиниринг" и "Авиаремонтный завод №405" соглашение на поставку 17 машино-комплектов для сборки вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в начале 2019 года подписан был подписан контракт, определяющий общие условия проекта по сборке вертолетов Ми-8 в Казахстане, а подписанное в субботу соглашение регламентирует поставку первых 17 машино-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе и собраны на Авиаремонтном заводе №405.

"Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в Республике Казахстан - мы определили условия поставки первой партии машино-комплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171. Уверен, что наше сотрудничество позволит не только обновить вертолетный парк Казахстана, но и повысить научно-технический потенциал местных предприятий", - сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого цитируют в пресс-службе.

По данным холдинга, эти вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ/Ми-171Е могут применяться практически в любых климатических условиях и эксплуатироваться при автономном базировании на оборудованных площадках, сказали в пресс-службе.