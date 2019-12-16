Россия отразила "массированный воздушный удар" по Москве

Радиотехнические войска Вооруженных сил России в ходе учнений отразили "массированный воздушный удар" по Москве, включающий более 50 авиационных целей, перемещающихся в различном диапазоне высот и скоростей. Соответствующее видео публикует "Звезда".

Телеканал отмечает, что в учениях были задействованы, в частности, радиолокационный комплекс "Небо-М", радиолокационная станция (РЛС) "Подлет" и командный пункт радиотехнического батальона. Сообщается, что отдельное внимание уделялось ликвидации малоразмерных целей, которые имитируют беспилотники.

В мае ТАСС сообщало, что специалисты Центрального военного округа благодаря применению новых РЛС ("Подлет-К1", "Ниобий-СВ" и "Небо-СВУ") и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов на треть (до 65 километров) увеличили дальность обнаружения крылатых ракет.