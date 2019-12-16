Укрепляют ядерные силы: КНДР провела испытание на космодроме

Северная Корея сообщила о важном испытании на космодроме

Северная Корея сообщила о проведенном "важном испытании" на космодроме Сохэ. Пхеньян пообещал, что успехи, которых Северная Корея достигла в области оборонной науки, будут применены для дальнейшего укрепления сил стратегического ядерного сдерживания. Запад выразил обеспокоенность тем, что Пхеньян может сделать Соединенным Штатам и остальному миру нежелательный рождественский "подарок", запустив ракету большой дальности.

КНДР провела "еще одно важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Нашим ученым в сфере обороны было очень приятно получить теплые поздравления от Центрального комитета Рабочей партии Кореи", - говорится в сообщении.

"Успехи, которых мы достигли в области оборонной науки, будут применены для дальнейшего укрепления сил стратегического ядерного сдерживания КНДР", - утверждается в докладе.

В этой связи американское аналитическое издание The National Interest выпустило статью, в которой заявляется: на Западе растет обеспокоенность тем, что Пхеньян может сделать Соединенным Штатам и остальному миру нежелательный рождественский "подарок", запустив ракету большой дальности.

"Возможно, Ким Чен Ын решил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты в центральной или восточной части Тихого океана подтолкнет Вашингтон к возобновлению двусторонних переговоров по северокорейской ядерной программе и к существенным уступкам", - полагают авторы материала.

Чуть ранее министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что КНДР испытала ракетный двигатель на полигоне Сохэ. По словам военного, министры обороны Южной Кореи и Австралии обеспокоены испытаниями Пхеньяна в районе Тончхан-ни и последовательными пусками баллистических ракет.

Кроме того, южнокорейский министр призвал Северную Корею немедленно прекратить активность, которая повышает военное напряжение.

Россия и Китай намерены представить в Совете Безопасности ООН новый курс, направленный на решение ядерной проблемы КНДР. Об этом сообщал посол России в Северной Корее Александр Мацегор.

Дипломат рассказал, что Москва и Вашингтон сходятся во мнении о необходимости денуклеаризаци Корейского полуострова.

По словам Мацегора, Россия предлагает политику, которая в действительности приведет к достижению данной цели.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя считает, что санкции никогда не смогут заменить дипломатию, особенно в обсуждениях путей к ядерному разоружению. Об этом говорится на сайте постоянного представительства страны при ООН.

Сотрудник МИД РФ напомнил, что Москва уже говорила о путях отказа от ядерного оружия. Необходимо начать лишь с укрепления мер доверия. Постпред считает, что переговорный процесс - это "улица с двусторонним движением", где нельзя договориться, не предлагая ничего взамен.

"Поиск взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок - это единственно возможный путь к мирному решению проблем", - подчеркнул дипломат.

Однако он отметил, что развитие Пхеньяном ядерной программы неприемлемо.

Президент США Дональд Трамп считает северокорейского главу "весьма умным" человеком, однако уверен, что он может потерять все. Причиной этого, по мнению Трампа, могут стать "враждебные действия" Пхеньяна.

Глава Белого дома в своем посте в Twitter напомнил о подписанном в Сингапуре соглашении о денуклеаризации.

Он добавил, что КНДР должна выполнить эти условия. Трамп подчеркнул, что северокорейская страна обладает большим экономическим потенциалом.

В октябре нынешнего года ЦТАК объявило, что баллистическая ракета морского базирования "Pukguksong-3" была успешно испытана в заливе Вонсан у восточного побережья страны. Об этом же сообщило крупнейшее информационное агентство Республики Корея "Ренхап".

"Проведенные испытания подтвердили ключевые тактико-технические характеристики новой баллистической ракеты морского базирования. Запуск изделия не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", - говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство добавило, что запуск имел "большое значение, поскольку он открыл новую фазу в сдерживании возможных угроз и вызовов национальной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики и дальнейшем укреплении ее военной мощи в целях укрепления самообороны страны".

ЦТАК также сообщило, что лидер государства Ким Чен Ын в связи с успешным запуском баллистической ракеты "Pukguksong-3" направил "теплые поздравления" участникам испытаний, при этом агентство отметило, что сам председатель Государственного совета КНДР на запуске не присутствовал.

Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи указал, что ракета - предположительно баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) - достигла высоты около 565 миль и пролетела около 280 миль, прежде чем упасть в Японское море.

Рафаэль Фахрутдинов