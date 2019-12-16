Казнь сирийца: опознаны трое палачей-россиян

"Фонтанка" назвала имена еще троих участников жестокой казни в Сирии

Стали известны имена еще троих участников казни сирийского солдата, дезертировавшего из армии Башара Асада. Палачами, по данным "Фонтанки", стали трое сотрудников так называемой ЧВК Вагнера, одного из которых уже нет в живых. Первая видеозапись была опубликована еще летом 2017 года, однако тогда установить лиц, причастных к инциденту, не было возможности. В ноябре 2019-го появились новые кадры. Один из обвиняемых уже опроверг свое участие в тех событиях.

Газета "Фонтанка" назвала имена предполагаемых участников казни дезертира из армии правительственных сил президента Сирии Башара Асада - по информации издания, они являются сотрудниками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера (деятельность подобного рода организаций запрещена российским законодательством.

Одним из палачей назван некий Владимир Б. (позывной "Сайга"). Ему 34 года, он из Пскова, участник боевых действий в Дагестане. Также газета упоминает получившего российское гражданство выходца из Таджикистана Джахонгира М. (позывной "Памир") и некоего Владислава Апостола (с возможным позывным "Волк").

Само событие относится к 2017 году - именно тогда в сети появилось видео с издевательствами над сирийцем, бежавшим из армии Асада. Запись была сделана в сирийской провинции Хомс. Имя погибшего - Мохаммад Таха Исмаил Аль-Абдула, он известен также как Хаммади Таха Аль-Бута. По данным арабских СМИ, мужчина родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре, в июле 2017 года был мобилизован в резерв, после чего дезертировал, но был пойман.

На распространенных кадрах было показано, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой мужчину в гражданской одежде, лежащего на земле. При этом участники истязаний говорили на русском языке без акцента. И хотя еще тогда интернет-пользователи предположили, что избивающие могли иметь отношение к ЧВК Вагнера, утверждать этого однозначно было невозможно, поскольку на видеозаписи не было видно ни одного лица.

История получила развитие в ноябре 2019 года, когда в сети было опубликовано продолжение видеозаписи двухлетней давности. На кадрах - уже безжизненное тело, а один из бойцов отрезает голову мужчины ножом. При этом на запись сопровождают крики: "Давай, прямо позвонки ему ломай! Лопаткой давай". Сцена экзекуции продолжилась тем, что ее участники саперной лопаткой отрубили руки, подвесили тело за ноги, облили бензином и сожгли останки.

Имя Владимира Б. с описанными событиями "Фонтанка" связывает тем, что он значится в списке пассажиров рейса Ростов-на-Дону - Дамаск в январе 2017 года, он якобы был зачислен с инженерно-саперный взвод, в июне того же года вернулся и активно писал в социальных сетях. К слову, по этим же данным, в 2012-2014 годах он служил в бригаде спецназа, в которой до 2013 года служил Дмитрий Уткин. Уткин имел позывной "Вагнер" - именно он, пишет издание, и выступил создателем одноименной частной военной компании.

На опубликованном видео к нему обращаются "Вова", он, продолжает "Фонтанка" и пытался перерубить шейные позвонки саперной лопаткой.

Журналисты газеты связались с предполагаемым участником казни, однако тот отверг подобные подозрения, заявив, что он не был в Сирии, не служил в ЧВК Вагнера и, более того, не знаком с Уткиным.

Расчленил тело сирийца уже другой участник видео, продолжает издание. Это сделал Джахонгир М. А. - он же поджег тело, используя горючую жидкость.

Мужчиной, избивавшим кувалдой сирийца, якобы был Владислав Апостол. Как утверждается, он принимал участие в военных действиях на востоке Украины (к слову, ЧВК Вагнера внесена в американские санкционные списки с формулировкой "за соучастие и вовлеченность, прямо или косвенно, в действия и политику, угрожающую миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины"). Вместе с тем Апостол, как считается, погиб в феврале 2018 года в ходе удара американских ВВС в Сирии.

Ранее журналисты "Новой газеты" установили личность еще одного участника того же видео с издевательствами. Они утверждают, что им был Станислав Д., служивший разведчиком в той же ЧВК Вагнера. "Фонтанка" называла также некоего Руслана Ч., проживающего в Брянске и занимающегося патриотическим воспитанием молодежи.

ЧВК Вагнера - неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Компанию обвиняют в присутствии с нескольких странах Африке, где она якобы оказывает услуги по обеспечению безопасности. По некоторым данным, участники организации присутствуют также в Сирии, Донбассе и даже направлялись в Судан. Прямых доказательств подобного в настоящий момент нет.

Сам Пригожин в комментарии The Bell опровергал связь с ЧВК:

"Не имею никакого отношения к ЧВК Вагнера. Более того, поскольку мое имя постоянно упоминается в связи с этой компанией, могу дать следующий комментарий: в РФ отсутствует понятие частной военной компании".

Некоторое время назад в России обсуждалась возможность легализации частных военных компаний, однако тогда подобное решение было признано как противоречащее Конституции, которая напрямую запрещает создание вооруженных формирований.

Тем не менее в прессе периодически сообщают о потерях в рядах ЧВК Вагнера в различных частях мира, в том числе и в Сирии. Российские власти на это отвечают, что речь идет о добровольцах, которые по своему желанию направились в зону военных действий.

Отдел "Армия"