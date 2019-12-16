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Военно-промышленный курьер

Новый подход к конфликту в Донбассе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские военные считают, что государство не контролирует радикалов

Украинские военные готовы интегрироваться с российскими коллегами, которые якобы есть в ДНР и ЛНР, и вооруженными силами народных республик, но найти общий язык с праворадикальными организациями будет сложнее. Об этом заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев.

Неожиданное заявление прозвучало в агентстве Укринформ за круглым столом на тему "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем". Обсуждалось, в частности, как преодолеть конфликт и реинтегрировать население Донбасса.

"Это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято и имплементировано политическое решение, реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и украинцам, даже если они были врагами, можно". Однако, по словам Ноздрачева, есть проблема с реинтеграцией ветеранов и праворадикалов.

“Военные Донецкой и Луганской областей, если будет принято политическое решение, реинтегрируются очень быстро”

"Не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку: праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов", – пояснил полковник, добавив, что среди последних встречаются люди, которые "не всегда беспокоятся о безопасности государства".

Позднее офицер извинился за свое заявление в видеообращении, которое он разместил в Фейсбуке. "Сегодня я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Это моя вина и я ее осознаю. Я готов понести наказание. Мне обидно за то. Прошу прощения".

Ноздрачев подчеркнул, что не выражал мнение руководства ВСУ.

В украинском Генштабе, в свою очередь, отметили, что полковник не имел права делать такие "оценочные и субъективные" заявления, тем более – с политическим подтекстом. Начато служебное расследование.

Тем не менее, заявление полковника ВСУ свидетельствует о том, что среди украинских военных действительно обсуждаются новые подходы.

Александр УТКИН

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Россия
Украина
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