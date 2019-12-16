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ВСУ рвутся в "котлы", как в 2014-м

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2020 году в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины будут уделять больше внимания подготовке к наступательным действиям, заявил командующий СВ ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский.

"Мы должны быть готовы к развитию обстановки на любых направлениях, потому что находимся, к сожалению, не в мирной обстановке. И тяжело спрогнозировать, какими будут действия врага через месяц, два месяца, то есть на ближайшую перспективу. Поэтому наша задача и состоит в том, что мы должны быть готовыми к ведению как оборонительных действий, так и наступательных", – отметил военачальник в интервью Defense Express.

Сирский подчеркнул, что "без наступления мы никогда не добьемся победы. Поэтому такая задача нами поставлена".

По словам командующего СВ, в украинской армии долгое время не занимались наступательной тематикой, и это негативно влияет на психологическое состояние личного состава.

Генерал добавил, что мероприятия по подготовке к наступательным действиям должны способствовать повышению морально-психологического состояния украинских войск. Подобные учения станут одной из важных составляющих общего комплекса подготовки ВСУ, которые должны повысить готовность частей и подразделений к боевым действиям, общую мотивацию личного состава и состояние воинской дисциплины.

"Армия должна быть всегда готова к победе", – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Военные учения
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