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Российская газета

На подлете: авиационная ракета "Монолит" готова к испытаниям

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Разработчики управляемой ракеты "Монолит" класса "воздух-земля" переходят к финальному этапу проекта.

Гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил ТАСС, что новейшая ракета "Монолит" калибра 122 миллиметра готова проходить госиспытания.

В подробности он вдаваться не стал, поскольку проект закрытый.

Напомним, впервые информацию о создании ракеты "Монолит" Владимир Лепин, озвучил в октябре 2018 года.

Тогда он пояснил, что снаряд сначала будет двигаться по баллистической траектории. А на подлете к цели командир сможет скорректировать ее точность.

По сути, ее можно назвать "сестрой" другой авиационной ракеты - С-8 ОФП "Бронебойщик" калибра 80 миллиметров. Из ее проекта вырос "Монолит".

Обе должны со временем "отправить на пенсию" своих предшественниц - неуправляемых ракеты С-13 и С-8. Они были созданы в Советском Союзе в начале 1970-х годов.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-13
С-8
Компании
Техмаш НПК
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