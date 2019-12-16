Войти
Интерфакс-АВН

В Крыму истребители Су-30 и Су-27 провели учебный бой

784
0
0
Су-30М2
Су-30М2.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - На учениях в Крыму истребители Су-30М2 и Су-27СМ "уничтожили" самолёты условного противника, "нарушившие границу РФ", сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"В Крыму прошло лётно-тактическое учение авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО). По замыслу учения звенья дежурных самолётов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации", - заявил Рулёв.

По его словам, в роли противника выступили самолёты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах полуострова.

Всего в учении было задействовано порядка десяти самолётов из состава авиации ЮВО, сказал Рулёв.

"В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", - заявил официальный представитель ЧФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
16.08.2016
Возможную агрессию Россия отразит новейшими вооружениями
05.04.2016
Су-30СМ стал самым массовым истребителем ВКС России
09.09.2015
Авиация оптом
29.10.2014
Не все – образцы
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
27.07.2011
Иркутская эволюция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"