В Крыму истребители Су-30 и Су-27 провели учебный бой

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - На учениях в Крыму истребители Су-30М2 и Су-27СМ "уничтожили" самолёты условного противника, "нарушившие границу РФ", сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"В Крыму прошло лётно-тактическое учение авиационного объединения Южного военного округа (ЮВО). По замыслу учения звенья дежурных самолётов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации", - заявил Рулёв.

По его словам, в роли противника выступили самолёты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах полуострова.

Всего в учении было задействовано порядка десяти самолётов из состава авиации ЮВО, сказал Рулёв.

"В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", - заявил официальный представитель ЧФ.