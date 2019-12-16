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Известия.ru

США удвоят темпы производства новых ракет для вертолетов и беспилотников

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Источник изображения: Фото: Mr. William C. Beach/U.S. Army Operational Test Command

Министерство обороны США подписало контракт с оборонной корпорацией Lockheed Martin, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса "воздух–земля" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Стоимость базового контракта корпорации Lockheed Martin была повышена на $15,54 млн с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц. Предполагается, что работы по модернизации производственной линии компании в городе Орландо завершатся к 30 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

В июне 2018 года сообщалось, что JAGM успешно прошла двухлетние испытания. Ее оснастили обновленной системой самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Они позволяют JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам.

JAGM успешно прошла двухлетние испытания. Она оснащена обновленной системой самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Они позволяют JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам.

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена усилением военного присутствия НАТО в непосредственной близости от границы РФ и Белоруссии. По словам Лаврова, это может привести к милитаризации Европы.

10 декабря по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Лавров предложил США продлить СНВ. По его мнению, таким образом две по-прежнему крупнейшие ядерные державы — США и Россия — успокоят "мировое общественное мнение" и смогут избежать вакуума в вопросе контроля над вооружениями.

Действие СНВ заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ "всё новое оружие России".

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