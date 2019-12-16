Ренессанс ракет средней дальности

Американцы активно разрабатывают оружие, ранее запрещённое Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Вчера, 13 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (SCO) Минобороны США провели первое лётное испытание опытного образца неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования.

Тестовый пуск был осуществлён с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). Прототип ракеты стартовал с наземной испытательной пусковой установки и упал в заданном районе в Тихом океане, пролетев более 500 км.

Пуск прототипа баллистической ракеты средней дальности

"Собранные данные и выводы по результатам данного испытания послужат основой для развития Министерством обороны будущего ракетного потенциала средней дальности. Объединённая группа правительства и промышленности начала работу после того, как США приостановили свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности в феврале 2019 года", — сообщили в пресс-службе ВВС США.

В августе текущего года США протестировали крылатую ракету наземного базирования средней дальности. Этот тип ракет также был запрещён условиями Договора, подписанного ещё в 1987 году.