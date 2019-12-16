Войти
Известия.ru

Разработчики ракеты "Монолит" рассказали о готовности к госиспытаниям

327
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика "Техмаш" Владимир Лепин. Об этом пишет ТАСС в субботу, 14 декабря.

"Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", — приводит агентство слова гендиректора концерна.

Ракета "Монолит" разрабатывается концерном "Техмаш" (дочерней компанией Ростеха) для замены неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13.

В мае разработка ракеты находилась на этапе согласования технических требований с Министерством обороны России.

О разработке ракеты "Монолит" стало известно в октябре 2018 года. Как рассказал тогда Лепин, снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-13
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
Похожие новости
16.12.2019
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"
20.05.2019
"Техмаш" согласовывает с Минобороны техзадание на новую управляемую ракету "Монолит"
26.11.2018
Новые ракеты истребителя Су-57 могут летать вдвое дальше, чем предшественники - разработчик
21.11.2014
Гендиректор "Сплава": санкции на предприятии не отразились
15.10.2014
«Техмаш»: новые горизонты концерна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:22
  • 1
Зеленский заявил, что гарантирует, что Донбасс не превратится во вторую Сребреницу, если контроль над границей уйдет Киеву - Песков
  • 16.12 19:14
  • 3
Ми-38 – теперь и в армии
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США