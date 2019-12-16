Разработчики ракеты "Монолит" рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика "Техмаш" Владимир Лепин. Об этом пишет ТАСС в субботу, 14 декабря.

"Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", — приводит агентство слова гендиректора концерна.

Ракета "Монолит" разрабатывается концерном "Техмаш" (дочерней компанией Ростеха) для замены неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-13.

В мае разработка ракеты находилась на этапе согласования технических требований с Министерством обороны России.

О разработке ракеты "Монолит" стало известно в октябре 2018 года. Как рассказал тогда Лепин, снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.