Военнослужащие ВВО преподали мастер-класс коллегам из Лаоса

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, поделились опытом эксплуатации российской техники с лаосскими коллегами.

В рамках первого совместного учения "Ларос-2019" они на развернутых полевых ремонтных мастерских полигона "Бан Пэн" провели занятия по замене узлов и агрегатов военной техники. Показали также, как обслуживать электрооборудование, аккумуляторные батареи, заменять смазки и технические жидкости.

"Российские специалисты поделились опытом с экипажами ВС Лаоса по обслуживанию и эксплуатации пушечного вооружения, рассказали о регламентных работах по техническому осмотру машин", - сообщает пресс-служба ВВО.

Напомним, в учении "Ларос-2019" принимают участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляют танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменяются опытом и отработают тактику совместных действий в джунглях.

Юлия Гарднер