Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28. Борт разбился выполняя учебно-тренировочный полет 11 декабря в районе населённого пункта Кореновск Краснодарского края.

Как видно по сделанному снимку, вертолет находится в перевернутом положении, винтами на земле. Если судить по отсутствию на снимке представителей экстренных служб и специальной техники, вертолет изначально находился в таком положении после падения. Вероятней всего после удара о землю машина перевернулась и заняла такое положение.

Вертолет пострадал сильно, он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали. Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям

- прокомментировали падение в экстренных службах Краснодарского края.

Как ранее сообщалось, вертолет Ми-28 "Ночной охотник" потерпел крушение неподалёку от города Кореновск (в 2 км от аэродрома) при выполнении планового полёта. По последним сведениям, произошло падение примерно в 23:00 (мск) 11 декабря. Предварительной причиной крушения в Минобороны назвали сложные метеоусловия.

Погибли командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Специальная комиссия, созданная для установления причин инцидента, рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор.