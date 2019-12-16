Пушков описал мрачное будущее Европы

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что проведенное Соединенными Штатами испытание баллистической ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, может стать "черной датой" для Европы.

"Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать "черной датой" для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте", – написал Пушков в Twitter.

По его словам, Европа может вернуться к ядерной конфронтации времен холодной войны. "Мрачный сценарий", – заключил сенатор.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

В Кремле назвали испытание этой ракеты подтверждением того, что Вашингтон давно планировал разорвать договор.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа 2019 года в связи с односторонним выходом из него Соединенных Штатов. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

Ольга Никитина