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ТАСС

Силы радиотехнических войск отразили на учениях "массированный воздушный удар" по Москве

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Кабина управления КУ РЛК РЛ-комплекса 55Ж6МЕ "Небо-МЕ" Источник: http://dokwar.ru/.

В тренировке были задействованы расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции (РЛС) "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили свыше 50 сложных воздушных целей в ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны", - сообщили в ВКС.

В частности, в тренировке приняли участие расчеты радиолокационного комплекса "Небо-М", радиолокационной станции (РЛС) "Подлет", а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление.

"Одновременно в зоне ответственности подразделений РТВ было более 50 целей, которые выполняли полеты в различном диапазоне высот и скоростей", - подчеркнули в ВКС. Там пояснили, что личный состав обнаружил низколетящие, высокоскоростные, аэродинамические, баллистические цели с использованием аппаратуры, имитирующие весь спектр указанных целей. Особое внимание расчеты уделили борьбе с малоразмерными целями, имитирующими беспилотники.

После обнаружения целей данные о них в режиме реального времени поступали на пункты управления зенитно-ракетными комплексами для последующего поражения. Помимо обнаружения и целеуказания, расчеты радиотехнических комплексов отработали свертывание, выход на запасные позиции и развертывание для дальнейшего боевого дежурства в новом позиционном районе.

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Россия
Продукция
Небо РЛК
Проекты
БПЛА
Военные учения
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