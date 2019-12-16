Турецкие ВС получили на вооружение новый ударный беспилотный квадрокоптер Songar

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая армия в скором времени получит на вооружение новый беспилотный ударный беспилотный квадрокоптер Songar. Первая партия вооруженных беспилотников готовится к поставке в войска.

Вооруженные силы Турции готовятся принять на вооружение новый беспилотный квадрокоптер Songar производства турецкой компании ASİSGUARD. Впервые ударный беспилотник Songar был продемонстрирован на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Беспилотник оснащен стрелковым оружием (штурмовая винтовка, пулемет) и способен сбрасывать небольшие бомбы. Заявляется о разработке варианта с 40-мм гранатометом. Для прицеливания дрон использует данные сенсоров, камер и лазерного дальномера, а специальная конструкция, на которую крепится пулемет, способна минимизировать отдачу после выстрела.

Беспилотник прошел цикл испытаний, признанных успешными. Во время тестов дрон вел прицельный огонь с расстояния 60, 10 и 150 метров. В настоящее время проводятся работы с прицельными приспособлениями беспилотника, после усовершенствования которых дрон будет способен поражать цели с расстояния 450 метров.

Вес беспилотника составляет 55 фунтов (почти 25 кг), дальность действия - 10 миль (16 км), высота полета - 9200 футов (2,8 км). Дрон оснащен дневной / ночной камерой, которая передает видео в режиме реального времени, обеспечивая оценку ущерба после того, как дрон осуществляет атаку. Может использовать как американские GPS, так и российские навигационные системы ГЛОНАСС.

Источник изображения: topwar.ru

Управление дроном осуществляет оператор с помощью специального пульта. При этом заявляется, что с одного пульта возможно управление сразу несколькими беспилотниками.