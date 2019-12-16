Российские и индийские военные на учениях в Индии отработали спасение заложников

Первыми на штурм пошли индийские военные

БАБИНА /Индия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российские и индийские военные отработали на учениях "Индра-2019" спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Операция началась в пятницу вечером и закончилась с приближением темноты на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш, где проходит сухопутная фаза маневров.

"У нас несколько различается тактика таких операций, индийцы действуют группами, эти группы заходят в захваченный населенный пункт. У нас другая тактика, мы сначала блокируем населенный пункт, наносим огневое поражение, после чего к делу приступает пехота", - рассказал в беседе с ТАСС российский участник учений.

Сначала на штурм пошли индийские военные - к специально выстроенной для таких целей на полигоне индийской деревне выдвинулись танки, а также БМП. Как объяснили ТАСС индийские военные, их главная цель - отвлечь внимание "террористов". Тем временем в деревню с другой стороны, скрываясь в кустах и за деревьями, выдвинулась группа спецназовцев, которые вбежали в населенный пункт и вступили в столкновение с "террористами". На помощь спецназовцам подошли штурмовые группы. "Боевики" были уничтожены.

Затем на штурм пошли россияне, несколько танков окружили "деревню" и после условного обстрела к захваченным террористами строениям под прикрытием БМП ворвались внутрь. Все завершилось довольно быстро.

Как сказал по завершении штурма один из российских офицеров, этим и важны такие международные маневры - стороны обмениваются опытом, показывают, какие практические приемы используют в той или иной операции. "Мы проведем потом тщательный анализ действия обеих сторон и, возможно, присмотрим что-нибудь для себя", - добавил он.

Учения "Индра-2019" продлятся 10 дней. Официальная церемония открытия состоялась в среду. Как сообщили ТАСС в пресс-центре "Индры", на полигон Бабина прибыли около 300 российских военных и примерно столько же индийских. Также начались военно-морская и военно-воздушная фазы учений. Всего в Индию прибыли более 700 российских военнослужащих.