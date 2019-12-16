Войти
ТАСС

Российские и индийские военные на учениях в Индии отработали спасение заложников

799
0
0
Индра-2014
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014».
Источник изображения: www.volganet.ru

Первыми на штурм пошли индийские военные

БАБИНА /Индия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российские и индийские военные отработали на учениях "Индра-2019" спасение заложников в населенном пункте, захваченном условными террористами. Операция началась в пятницу вечером и закончилась с приближением темноты на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш, где проходит сухопутная фаза маневров.

"У нас несколько различается тактика таких операций, индийцы действуют группами, эти группы заходят в захваченный населенный пункт. У нас другая тактика, мы сначала блокируем населенный пункт, наносим огневое поражение, после чего к делу приступает пехота", - рассказал в беседе с ТАСС российский участник учений.

Сначала на штурм пошли индийские военные - к специально выстроенной для таких целей на полигоне индийской деревне выдвинулись танки, а также БМП. Как объяснили ТАСС индийские военные, их главная цель - отвлечь внимание "террористов". Тем временем в деревню с другой стороны, скрываясь в кустах и за деревьями, выдвинулась группа спецназовцев, которые вбежали в населенный пункт и вступили в столкновение с "террористами". На помощь спецназовцам подошли штурмовые группы. "Боевики" были уничтожены.

Затем на штурм пошли россияне, несколько танков окружили "деревню" и после условного обстрела к захваченным террористами строениям под прикрытием БМП ворвались внутрь. Все завершилось довольно быстро.

Как сказал по завершении штурма один из российских офицеров, этим и важны такие международные маневры - стороны обмениваются опытом, показывают, какие практические приемы используют в той или иной операции. "Мы проведем потом тщательный анализ действия обеих сторон и, возможно, присмотрим что-нибудь для себя", - добавил он.

Учения "Индра-2019" продлятся 10 дней. Официальная церемония открытия состоялась в среду. Как сообщили ТАСС в пресс-центре "Индры", на полигон Бабина прибыли около 300 российских военных и примерно столько же индийских. Также начались военно-морская и военно-воздушная фазы учений. Всего в Индию прибыли более 700 российских военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.05.2019
Слушатели главного вуза российской армии обсудили сирийский боевой опыт с коллегами из Индии
09.01.2014
Вьетнам планирует закупку российских танков Т-90
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
02.12.2013
По всем параметрам перевооружения
19.09.2008
Истребители семейства "Су" вновь подтвердили свою эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"