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Военное обозрение

Компания Boeing окончательно отказалась от разработки новой американской МБР

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Boeing приняла окончательное решение о выходе из программы Пентагона по разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на замену Minuteman III. Об этом говорится в заявлении компании.

Решение отказаться от тендера на разработку новой МБР было принято в пятницу, 13 декабря. Единственным претендентом на разработку ракеты и последующую поставку ее американской армии осталась компания Northrop Grumman

Boeing разочарованы тем, что не смогли представить заявку

- говорится в официальном заявлении компании.

Об отзыве своей заявки на участие в программе создания новой американской МБР в компании Boeing заявили еще в конце июля этого года. По имеющейся информации, корпорацию не устроили условия конкурса на создание ракеты.

Как ранее сообщалось, ВВС США в середине июля этого года объявили тендер на разработку новой МБР и создание пяти образцов новой ракеты к концу следующего года. Заявки на участие в проекте подали две американские компании - Boeing и Northrop Grumman, - уже получавшие в 2017 году трехлетние контракты на проектирование ракет. Предполагалось, что у ВВС США будет выбор, какую из двух ракет принять на вооружение и заказать ее серийное производство.

Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), из которой вышел Boeing, предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-3 и оценивается в 85 млрд. долларов.

Причиной отказа Boeing от участия в программе называют неспособность компании конкурировать с Northrop Grumman на американском рынке твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД). Сообщается, что ранее NG приобрела компанию Orbital ATK, занимающую лидирующее положение среди поставщиков ТТРД.

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Страны
США
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
Minuteman
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