Катастрофа вертолета Ми-28УБ

11 декабря 2019 года в Краснодарском крае потерпел катастрофу новейший боевой вертолет Ми-28УБ (бортовой номер "17 красный") из состава 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации 4-й армии ВВВС и ПВО Южного военного округа, базирующегося на аэродром Кореновск (Краснодарский край). Обстоятельства авиационного сообщения приводятся в официальном донесении ниже. Вертолет разбился всего в 4 км от торца полосы аэродрома Кореновск, оба члена экипажа вертолета погибли - заместитель командира 55-го отдельного вертолетного полка по летной подготовке подполковник А.В. Склянкин и заместитель командира 1-й вертолетной эскадрильи полка по летной подготовке майор Р.А. Кушниренко.

Потерпевшей катасрофу 11.12.2019 боевой вертолет Ми-28УБ (бортовой номер "17 красный") из состава 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации 4-й армии ВВВС и ПВО Южного военного округа, базирующегося на аэродром Кореновск (Краснодарский край) (с) aviaforum.ru

Сообщается, что разбившийся борт являлся одним из самых новых вертолетов Ми-28УБ постройки АО "Роствертол", был сдан в 2019 году и прибыл в 55-й отдельный вертолетный полк в октябре 2019 года. К моменту катастрофы борт имел налет всего 29 часов.

Напомним, что номинально "учебно-боевые вертолеты" Ми-28УБ поставляются ВКС России в рамках контракта на серийную поставку ВКС России 24 машин, заключенному в апреле 2016 года Министерством обороны России с АО "Вертолеты России". Первые восемь вертолетов Ми-28УБ по данному контракту были построены АО "Роствертол" в Ростове-на-Дону в 2017 году, и поставлялись в части начиная с ноября 2017 года. В январе 2019 года ВКС России были поставлены первые два вертолета Ми-28УБ, изготовленные по программе 2018 года, еще два вертолета были переданы в марте 2019 года и четыре в октябре 2019 года . Всего, таким образом, по известным данным, к настоящему времени ВКС России получили 16 вертолетов Ми-28УБ.

55-й отдельный вертолетный полк, видимо, получил в 2019 году четыре вертолета Ми-28УБ с красными бортовыми номерами с "14" по "17".

Помимо этого, с 2008 по 2017 годы ВКС РОссии получили минимум 104 боевых вертолета Ми-28Н, из которых в летных происшествиях были потеряны четыре вертолета (в том числе два в Сирии).

Официальная информация о катастрофе Ми-28УБ:

На веб-ресурсе aviaforum.ru одним из осведомленных участников выложена следующая уточняющая информация об обстоятельствах инцидента:

"Работает комиссия. Инфы по происшествию практически нет. Известно, что летали УТП в СМУ. Возвращались с задания, аэродром резко накрыло плотным туманом. Первый экипаж предпринял три попытки захода на посадку. Полосу не нашел и на 4 заходе, в разрыве, вблизи аэродрома подобрал площадку и сел. Далее, как писали выше, на место приземления прибыл Зам по ЛП с ЗКВЭ перегонять борт на аэродром. Известно, что летели в очках, вдоль земли на минимальной высоте. По началу была информация, что влетели в провода или в вышку ЛЭП, но позже уточнили, что произошло столкновение с землей".