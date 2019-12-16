Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К

Бомбардировщик Ту-160 – "абсолютное оружие" времен холодной войны – обладал невероятной устрашающей силой, пишет пользователь "Сины". Сейчас Россия занимается проектом его модернизации – Ту-160М, но автор отмечает, что это дело непростое. Многие даже считают, что в новой эпохе самолетов-невидимок для Ту-160 нет места.

В последнее время появляется немало как правдивых, так и ложных новостей, связанных с российским стратегическим бомбардировщиком Ту-160, и это приводит в недоумение. Так, по одним сообщениям, при выполнении поставленной задачи, Ту-160 был перехвачен истребителем F-35. В результате российский бомбардировщик ускорился и с легкостью избавился от преследователя, летящего на более низкой скорости.

В то же время передают, как "Ту-160 разыграл F-35". Это интересно звучит, но не является правдой. Вскоре после публикации этой ложной информации, появилась правдивая, сообщающая о том, что 28 ноября первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М был передан из производственного цеха на испытательную станцию для проведения наземной и летной проверки.

Возможно, услышав эту новость, большинство воспримет ее буквально: что начались наземные и летные испытания Ту-160М. Однако у тех, кто осведомлен лучше, возникнут сомнения: разве Ту-160М2 не совершал свой первый полет в начале 2018 года? Почему же теперь начинаются испытания Ту-160М?

На самом деле тот Ту-160М2 как раз и был нынешним Ту-160М. 28 ноября на испытательную станцию бал передан тот же самый бомбардировщик, который успешно совершил свой первый полет в прошлом году. Просто тогда это были заводские испытания, теперь же они проводились военными структурами.

По сравнению со старым Ту-160, в новой модели не наблюдается практически никаких изменений аэродинамической схемы, все различия заключаются в оцифровке авиаэлектронной системы, усилении тяги двигателя и размещении на борту новейшей системы обороны. Ту-160М можно считать обычным стратегическим бомбардировщиком, однако после модернизации его боеспособность значительно увеличилась.

"Абсолютное оружие" времен холодной войны, стратегический бомбардировщик Ту-160 обладал огромной устрашающей силой, мог совершать перелеты на 13 тысяч километров с бомбовой нагрузкой до 40 тонн. Благодаря изящному внешнему виду, поклонники военного дела назвали его "белым лебедем".

К сожалению, как только бомбардировщик поставили на серийное производство, распался СССР, и его перестали выпускать. На тот момент произвели 35 самолетов, некоторые из них до сих пор так и не были собраны, три являются испытательными образцами, а 19 полностью готовых Ту-160 оказались у Украины. В России были укомплектованы оставшиеся восемь самолетов, не считая еще пяти, которые так и не были собраны.

Из 19 украинских бомбардировщиков один находится в музее, 10 были уничтожены по инициативе США, а оставшиеся восемь проданы России в счет долга. Так численность стратегических бомбардировщиков Ту-160, находящихся в ведении ВКС России, возросло до 16, правда один из них разбился в 2003 году, и общее число сократилось до 15 самолетов, из которых был сформирован авиационный полк, состоящий из тяжелых бомбардировщиков.

Многие считают, что наступила эпоха самолетов-невидимок, в которой огромный Ту-160 не сможет найти себе места. Но не стоит рассуждать так категорично, ведь с развитием оружия воздушного базирования, дальность стрельбы которого достигает несколько тысяч километров, у стратегического бомбардировщика Ту-160 появляется возможность единовременно переносить большое число крылатых ракет.

Например, новейшая крылатая ракета большой дальности Х-101 и ее ядерный аналог Х-102 созданы с применением стелс-технологий. Как сообщается, их максимальная дальность стрельбы превышает 5 тысяч километров. Что это значит? Что эта "игрушка" может доставить боеприпасы на расстояние, превышающее дальность полета вашего истребителя (обращаю особое внимание, что имею в виду именно дальность полета, а не радиус боевого действия).

Ту-160 может пролетать десятки тысяч километров и долететь от России до ЮАР или Венесуэлы, дальность полета позволяет ему перемещаться приблизительно на 5 тысяч километров, при этом ракеты можно заменить на ядерные, сделав его тем самым еще более устрашающим.

Тысячи протестов не сравнятся с одним взмахом крыла бомбардировщика. Все происходит именно так после того, как более 10 лет назад российские Ту-160 возобновили полеты.

Многим интернет-пользователям могут не нравиться Ту-160, но страны, над которыми пролетали эти бомбардировщики, придерживаются иного мнения. Они готовы к встрече врага во всеоружии и даже посылают американские F-22 "присмотреть" за "белым лебедем". У США тоже есть подобная "игрушка", не обладающая стелс-характеристиками, это самолет В-52, к той же категории можно причислить и китайский H-6K/N.

Расширение радиуса действия оружия воздушного базирования приводит к тому, что неядерные боевые самолеты выносят его за пределы обороняемого района, демонстрируя свою мощь и эффективность удара еще более очевидно. Именно по этой причине США не отказываются от бомбардировщика В-52, Китай продолжает серийное производство H-6K/N, а Россия создает Ту-160М. Крупные державы не так глупы, чтобы считать, что самолеты, не обладающие стелс-характеристиками, не имеют никаких шансов в бою.

По поводу России у интернет-пользователей сложилась еще одно предположение. Если в стране начали серийное производство Ту-160М, значит эти самолеты будут в большом количестве приняты на вооружение. На самом же деле о больших количествах речи тут не идет.

До настоящего времени сообщалось, что в далеком будущем Россия планирует принять на вооружение 50 самолетов Ту-160М. Для стратегических бомбардировщиков это уже огромное количество, но мне все-таки кажется, что реальность окажется другой, и России будет не так просто воплотить свою задумку по производству Ту-160М.

Как я уже писал ранее, пять комплектов произведенных деталей для Ту-160 еще не было собрано. Самолет Ту-160М, совершивший свой первый полет в прошлом году и переданный на испытательную станцию не был произведен недавно, его собрали на базе недоделанного в советские времена корпуса № 0804, то есть старая форма была наполнена новым содержанием. Россия надеется произвести 10 самолетов Ту-160М и при возможности увеличить их количество.

Однако производство даже 10 самолетов - дело непростое, так как на данный момент осталось не так много деталей, а на создание такой огромной конструкции с нуля понадобятся очень большие средства. В последнее время из-за санкций и участия России в войнах, многие проекты ощущают дефицит финансирования. Может у страны и есть силы на многое, но, как говорится, даже самая хорошая хозяйка не сварит кашу без крупы.

Собрать пять самолетов Ту-160М из старых деталей не представляется большой проблемой, а вот построить их заново за короткий промежуток времени весьма маловероятно. Наиболее реалистичный план заключается в сборке нескольких бомбардировщиков из старых деталей и модернизации имеющихся Ту-160.

Для создания новых Ту-160М необходимы, во-первых, достаточные финансовые средства, во-вторых, время на шлифовку. Также стоит принять во внимание проблемы, связанные с возобновлением производства Ту-160, поэтому в ближайшее время нам вряд ли удастся увидеть обещанный бомбардировщик-невидимку.