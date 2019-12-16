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ТАСС

Экипаж МКС отметил 75-летие создания Международной организации гражданской авиации

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Космонавты и астронавты подчеркнули, что технические и правовые стандарты этой организации широко используются в космической отрасли

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Космонавты и астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), поздравили Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с 75-летним юбилеем. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы ИКАО.

На сайте организации размещено короткое видео на английском языке, записанное россиянами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой, американцами Эндрю Морганом, Кристиной Кук и Джессикой Меир, а также астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано. Экипаж экспедиции на МКС поздравил ИКАО с 75-летием и отметил, что технические и правовые стандарты, предлагаемые этой международной организацией, "широко используются в том числе и в космической отрасли, в частности, в системах навигации, связи и наблюдения".

В ИКАО также сообщили, что данный видеоролик был записан при участии Роскосмоса. Как отметил представитель России при Международной организации гражданской авиации Сергей Гудков, "Российская Федерация и Роскосмос вместе с экипажем МКС воспользовались такой возможностью и воздали должное важной роли ИКАО в гармоничном развитии международного воздушного транспорта".

ИКАО была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире и является специализированным учреждением ООН. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. В организации состоят 193 государства, в том числе Россия.

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