Закон не писан: как США испытали баллистическую ракету средней дальности

Раньше боеприпасы этого класса попадали под договор о запрещении РСМД

Новая американская баллистическая ракета остается легкой мишенью для российских зенитных систем. США провели первый тест новой ракеты средней дальности 12 декабря. Пентагон не скрывает, что предназначена она прежде всего для противостояния с Россией и Китаем. Но до реальной постановки новинки на вооружение еще не один год. К тому же, как отмечают военные эксперты, Россия уже сейчас имеет на вооружении комплексы, способные с ней бороться.

Защита от средней дальности

Как сообщили "Известиям" несколько источников в Министерстве обороны, в испытанном варианте прототип не представляет серьезной угрозы. Такие ракеты будут легкой целью не только для С-400 и перспективных ЗРК С-350 "Витязь", но и для модернизированных комплексов "Панцирь-СМ".

Как рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин, все новые российские комплексы ПВО средней и большой дальности изначально проектировались с возможностью перехвата баллистических целей.

Зенитный ракетный комплекс С-300 на военном полигоне Ашулук Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Бороться с американскими баллистическими ракетами способны и бригады ПВО, вооруженные С-300В4, — отметил эксперт.

Но до разработки окончательного варианта новой американской ракеты средней дальности еще далеко. Спустя несколько лет, к моменту принятия на вооружение, ее финальные технические характеристики могут улучшиться. Например, увеличится дальность или появится возможность маневра на траектории. В таком случае они станут более серьезным вызовом для ПРО.

Претензии России

Пентагон заявил, что ракета пролетела более 500 км и упала в океан в заданном районе, но не сообщил точную дальность. Ранее американские военные сообщали, что разрабатывают под обозначением Strategic Fires Missile боеприпас с дальностью от 500 до 2250 км. Испытанная ракета — ранний прототип, спроектированный за девять месяцев. Тест не означает, что Штаты уже близки к серийному производству.

Командование США пока не раскрывает конкретный тип или обозначение испытанной ракеты. Предполагается, что новинка построена на базе модифицированной баллистической мишени производства корпорации Northrop Grumman. Штаты давно используют их при испытаниях своей противоракетной системы.

Ракета средней дальности перед испытательным полетом на авиабазе Ванденберг, США, 12 декабря 2019 года Источник изображения: Фото: defence.gov

Еще в прошлом году начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков указал, что эти ракеты-мишени потенциально могут использоваться в качестве боевых. Для этого им всего лишь требуется заменить головной блок.

США годами оспаривали и другой российский тезис — возможность использования американских установок ПРО Mk 41 VLS в Европе для запуска крылатых ракет средней дальности. Но в августе этого года они провели тест неядерной ракеты Tomahawk именно с такой наземной пусковой.

— Новые испытания подтверждают, что обе серьезные претензии России к исполнению США Договора о ракетах средней и меньшей дальности были полностью обоснованы, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Стратегическая артиллерия США

Еще до официального выхода из ДРСМД в США началась проработка сразу нескольких типов вооружений, которые превысят ограничения договора в 500 км.

Помимо уже испытанных крылатой и баллистической ракет, в США сейчас всерьез прорабатывается экзотический вариант "стратегической артиллерии" — орудий с дальностью стрельбы до 1850 км. По мнению американских военных, такая система может быть полезна против соперников с мощными системами ПВО и ПРО, обладающими загоризонтными радарами. И тут прямо называют Россию и Китай. Сверхдальняя высокоточная неядерная артиллерия должна взламывать эти защитные системы перед ударом ракетами.

Глава программы перспективного высокоточного дальнобойного оружия бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что армия США планирует изготовить первый прототип пушки к 2023 году.

Тестовый полет ракеты средней дальности с полигона Ванденберг, США, 12 декабря 2019 года Источник изображения: Фото: defence.gov

Первоначальные испытания будут проходить на полигоне ВМС США Дальгрен, где ранее испытывался футуристичный электромагнитный "рельсотрон". Несмотря на успехи в разработке его прототипа, программа была отменена и, вполне возможно, сверхдальнюю пушку ждет та же судьба.

Более перспективны и технически реализуемы сейчас именно программы американских крылатых и баллистических ракет. Они опираются на уже отработанные технологии эпохи конца холодной войны.

Базы для новых ракет

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагоне начнут прорабатывать возможность размещения новых ракет в странах-союзниках в Европе и Азии. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщали, что первая партия баллистических ракет средней дальности может быть установлена на острове Гуам через пять лет.

При дальности менее 3 тыс. км оттуда они смогут угрожать только островным территориям Китая, но до России не дотянутся. Опасными для нашей страны они станут в случае размещения на территории Японии и Южной Кореи. Но вряд ли даже эти верные союзники США пойдут на такую явную и бессмысленную для себя конфронтацию.

Большинство европейских членов НАТО тоже не в восторге от перспективы принять на своей территории американские ракеты, нацеленные на Россию, считает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Фото: Global Look Press/ZUMA Источник изображения: iz.ru

— В Европе есть понимание, что такое оружие — это серьезный дестабилизирующий фактор, — рассказал эксперт "Известиям". — Руководство стран региона понимает: размещение ракет ухудшит их отношения с Россией. А в случае военного конфликта они неизбежно станут целью ответного удара. США надо будет убедить европейцев разместить такое оружие на своей территории. Пользуясь тем, что после прекращения действия договора об РСМД пропала прозрачность в вопросе обладания ракетами средней дальности, они могут постараться убедить своих европейских партнеров в том, что Россия имеет аналогичные ракеты на вооружении. Но даже если у них это получится, страны Западной Европы и Турция вряд ли примут американские ракеты на своей территории.

Согласиться принять ракеты может Польша, которая не раз демонстрировала готовность идти дальше всех в вопросах военной интеграции с США. Не исключено, что за ней последуют страны Прибалтики, отметил эксперт.

Опыт создания в Европе инфраструктуры американской ПРО показал, что в современных условиях это превратилось в крайне сложный и дорогостоящий проект. Разместить там необходимые десятки, а то и сотни наступательных стратегических ракет будет еще более трудной задачей.

Антон Лавров, Богдан Степовой