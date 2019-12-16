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Известия.ru

Трамп заявил о развитии наступательных космических войск США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Космические силы США будут развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

По его словам, космические вооружения станут важным компонентом защиты страны.

"Это будет очень важно для нашей страны", — цитирует главу Белого дома 13 декабря "РИА Новости".

Трамп в феврале 2019 года подписал меморандум, предусматривающий создание космических сил США. Позднее он отмечал, что американская администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

В конце августа министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение об учреждении космического командования вооруженных сил США.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
16.12.2019 10:54
Чем мне нравиться Трамп, так это тем, что говорит то во чем думает. Без всякой политкорректной дури.
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