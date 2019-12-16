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ТАСС

Все преподаватели Военно-воздушной академии ВВС в течение пяти лет получат ученые степени

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Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: школа-40.рф

Сейчас в вузе ученые звания имеют 72% преподавательского состава

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Руководство Военно-воздушной академии ВВС академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина планирует, что все преподаватели вуза в течение пяти лет получат ученые степени или звания. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник академии Геннадий Зибров.

"В этом году у нас защитилось шесть докторов наук и 72 кандидата [наук]. Помимо этого, еще более 30 сотрудников получили ученое звание доцент. То есть, более 100 ученых у нас прирост только за 2019 год. Безусловно, это дает нам очень позитивную динамику, и мы понимаем, что если такими темпами мы дальше будем идти, то в ближайшие пять лет численность преподавательского состава, имеющего ученую степень или звание, будет близка к 100%", - сказал Зибров.

Он добавил, что большинство получивших ученую степень младше 35 лет. "У нас есть доктора наук в возрасте 32-34 года, то есть они кандидатами стали значительно раньше - в 27 лет и так далее. И лишь 10% кандидатов и докторов наук, которые в возрасте от 40 до 50 лет", - добавил он.

По его словам, в вузе 72% преподавательского состава имеют ученые звания. "У нас работают 172 доктора наук, более 1200 кандидатов наук, 676 доцентов, это очень хороший потенциал, который положительно влияет на качество подготовки выпускников <…> За пять лет мы подготовили и защитили 250 докторов и кандидатов наук - в среднем, 50 человек в год", - сказал он.

Об академии

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже путем объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из Монина под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.

Это один из самых крупных вузов в Минобороны РФ, он включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала - в Челябинске и Сызрани Самарской области. В состав академии входит 21 факультет, работают восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям, а также 26 военно-научных школ, из них 22 в Воронеже. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11-х классов.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Научная рота
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