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ТАСС

Компания SpaceX провела огневые испытания ракеты, уже дважды использовавшейся при запусках

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Кислородный бак второй ступени РН "Falcon-9"
Кислородный бак второй ступени с расположенными в нём композитными баками высокого давления для гелия.
Источник изображения: http://cosmic.lifeform.org/

Запуск будет осуществлен с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела в пятницу успешные огневые испытания ракеты-носителя, уже дважды использовавшейся для вывода полезной нагрузки на орбиту. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Завершены огневые испытания ракеты-носителя Falcon-9 в рамках подготовки к намеченному на 16 декабря выводу на орбиту спутника связи JCSAT-18/Kacific1, - указывается в сообщении. - Запуск будет осуществлен с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида)".

Ранее эта ракета-носитель использовалась в мае и июле нынешнего года для запуска к Международной космической станции грузовых кораблей Dragon.

Спутник связи JCSAT-18/Kacific, принадлежащий японской и сингапурской компаниям предназначен для обеспечения мобильной связи и интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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