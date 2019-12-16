Команды центра "Витязь" победили в турнире по служебно-боевой стрельбе среди подразделений спецназа

В учебном центре "Новский" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского состоялся финальный этап турнира войск национальной гвардии РФ по служебно-боевой стрельбе.

Турнир посвящен памяти офицера отряда спецназа "Витязь" капитана Дмитрия Серкова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Республике Дагестан и посмертно удостоенного звания Героя России.

В первенстве приняли участие 17 команд из войсковых отрядов специального назначения, подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии.

Состязание проходило в два этапа. Участники выполняли квалификационное упражнение. Оно включало в себя стрельбу из пистолета и автомата. Спецназовцы вели огонь из-за укрытий из разных положений со сменой огневых позиций.

На заключительном этапе турнира спецназовцы выполняли упражнения, максимально приближенные к боевой обстановке при выполнении задач по борьбе с терроризмом. По условиям соревнований каждая группа, двигаясь на бронеавтомобиле, подверглась атаке условного противника. Один из участников получил "ранение", ему оказали первую помощь и эвакуировали на носилках в безопасное место.

"Опыт, полученный на этом турнире, необходимо использовать при подготовке подразделений специального назначения", - отметил заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-майор Василий Сёмин.

Лидерами турнира стали две команды Центра специального назначения "Витязь". На третьем месте - команда Федерации тактико-циклической стрельбы.