"У нас такого нет": в США удивились новой российской подлодке

Эксперт оценил статью Forbes о новейшей российской подлодке

Обозреватель журнала Forbes Эйч-Ай Саттон опубликовал статью, в которой заявил, что новейшая российская подлодка не похожа ни на одну из действующих американских. Речь идет о "Петропавловске-Камчатском", которую в конце ноября осмотрел Владимир Путин в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, что так удивило американского журналиста.

Российская подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожа ни на одну из субмарин ВМС США - так начинается текст постоянного сотрудника американского журнала Forbes Эйч-Ай Саттона.

"Есть аспект подводных операций, где российские и американские военно-морские силы занимают принципиально разные позиции", - заявляет H. I. Sutton. По его мнению, это иллюстрирует новейшая российская подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский", только что переданная в состав ВМФ России.

Она, по мнению автора, не похожа ни на что в военно-морских силах США, потому что у нее обычная главная энергетическая установка, то есть субмарина не имеет ядерного реактора. Для сравнения последний раз ВМС США получали на оснащение неатомные подводные лодки в 1950-х годах.

Отметим для начала, что никаких подводных операций на практике (в системе операций) нет. Есть операции флотилий разнородных сил, операции флотов, стратегические действия и стратегические операции на океанских ТВД. Наконец, есть сугубо морские операции (целью которых, к примеру, является разгром авианосных ударных групп или овладение проливными зонами), но чисто подводных операций нет.

Новая российская подводная лодка, продолжает Саттон, - модернизированная субмарина Kilo. По его мнению, "она является одним из 13 вариантов проекта 636.3, ожидаемых к вводу в эксплуатацию. Субмарина использует сверхмощные свинцово-кислотные батареи для питания одновальной энергетической установки. Для периодической подзарядки аккумуляторов на лодке используются два дизель-генератора".

Последними дизель-электрическими подводными лодками (ДЭПЛ) в военно-морских силах США были субмарины типа Barbel, построенные в 1956-58 годах. После этого кораблестроительной промышленностью США создавались только атомные подводные лодки.

Одна из причин отказа от ДЭПЛ, по мнению автора, заключается в том, что ВМС США требовали от кораблестроителей, чтобы американские подводные лодки действовали на больших расстояниях от военно-морских баз. Атомные подводные лодки имеют практически неограниченную дальность действия, поэтому основным ограничителем их боевой службы являются люди. По его мнению, выход АПЛ в море на срок более одного месяца весьма распространен, а иногда боевая служба длится значительно дольше. Срок пребывания неатомных подводных лодок в море, считает автор Forbes, ограничен неделями.

Надо сказать, что подобные утверждения не совсем корректны. К примеру, боевая служба атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения обычно продолжается около 60 суток. Многоцелевые АПЛ могут находиться в море значительно дольше. Что касается автономности больших дизель-электрических подводных лодок, то она, к примеру, может достигать 80 суток (это касается отечественной ДЭПЛ проекта 641Б).

Автономность немецких подводных лодок проекта VII времен Второй мировой войны достигала 45 суток. Так что мнение Саттона о том, что срок пребывания ДЭПЛ в море ограничен неделями, ошибочно. Если же имелась в виду длительность пребывания АПЛ и ДЭПЛ под водой (из текста это не совсем понятно), то даже в отношении ДЭПЛ тут могут быть весьма разные цифры. Одно дело, если ДЭПЛ оснащена воздухонезависимой установкой, и совершенно другое - ДЭПЛ с обычной схемой электродвижения. Тут будут разные цифры.

Атомные подводные лодки, продолжает Саттон, обладают большей скоростью хода и "имеют больше избыточной энергии, которая может быть использована для питания массивных гидролокаторов.

В открытом океане это делает атомные подводные лодки гораздо более смертоносными, они могут слышать врага дальше и затем двигаться быстрее, чтобы занять позицию или выйти из невыгодного положения".

США не одиноки в отказе от обычных подводных лодок. Королевский флот Великобритании и французские ВМС тоже отказались от ДЭПЛ. Здесь, правда, надо уточнить, что Франция не совсем отказалась от строительства дизель-электрических подводных лодок. Пятая республика большими сериями строит дизель-электрические подводные лодки проекта "Скорпен", которые успешно продаются за рубежом.

"Первая и наиболее очевидная сильная сторона неатомных подводных лодок заключается в том, что они меньше и, следовательно, дешевле в строительстве. И дешевле для экипажа. И они могут отключить почти все системы и тихо сидеть на морском дне, что делает их чрезвычайно трудными для обнаружения.

- говорится в статье Forbes. - Кроме того, география такова, что Россия ожидает, что многие ее подводные лодки будут находиться на боевой службе относительно близко к своим базам. Это особенно верно для Балтийского и Черноморского флотов. Обычные подводные лодки развернуты на всех флотах, даже в обширной части Тихого океана, куда и будет направлена Б-274".

С этим можно согласиться. Действительно, на Черном и Балтийском морях нет никакой необходимости иметь атомные подводные лодки. Но работа для ДЭПЛ найдется и на Севере, и на Дальнем Востоке. Поэтому в боевом составе всех четырех российских флотов есть соединения дизель-электрических подводных лодок. Основное место их боевого применения - внутренние моря с малыми глубинами.

В отличие от многих других стран, Россия еще не приняла на оснащение воздухонезависимую установку (ВНУ), продолжает Саттон. Это означает, что Kilo Class и более современные субмарины Lada Class должны периодически всплывать на поверхность, чтобы запускать свои дизельные двигатели для подзарядки аккумуляторных батарей.

ВНУ обеспечивает подводную лодку альтернативным способом привода гребного винта, при этом не всплывая на поверхность моря. Это расширяет радиус действия субмарины и увеличивает ее скрытность.

"Таким образом, российский Военно-морской флот по-прежнему ценит подводные лодки с ограниченными боевыми возможностями с традиционными двигательными установками, дополняющие их атомные подводные субмарины. Малая шумность этих ДЭПЛ может дать им преимущества в некоторых сценариях, особенно на мелководье", - заключает автор Forbes.

Но и это далеко не новость. О проблемах российского флота с ВНУ знают все, даже любители.

Что касается подводных лодок проекта 636.3, то Россия завершила строительство серии из шести субмарин этого проекта для Черноморского флота (ряд из этих ДЭПЛ уже принял участие в боевых действиях), в настоящее время идет строительство аналогичной серии для Тихоокеанского флота.

В ходе своего визита на "Адмиралтейские верфи" президент России Владимир Путин ознакомился с подводными лодками проекта 677 "Лада", "Кронштадт" и "Великие Луки", которые планируется сдать в 2021 году. Строительство этих ДЭПЛ также ведется на "Адмиралтейских верфях".

Субмарины выполнены по схеме с полным электродвижением. Двигательная установка включает в себя два дизель-генератора 28ДГ с дизелями Д-49 и единый всережимный электродвигатель СЭД-1. Субмарина одновальная, движитель - семилопастный гребной винт с саблевидными лопастями и две выносные рулевые колонки РДК-35.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок