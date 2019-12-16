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Военное обозрение

В Норвегии назвали "Юнармию" "милитаристским движением"

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Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Норвежский сайт The Barents Observer назвал российскую "Юнармию" "милитаристским движением". Такое определение было отражено в заголовке "Militaristic youth movement expands in borderland".

"Юнармия", созданная Министерством обороны России, набирает все больше молодежи в приграничных [с Норвегией] городах Никель и Заполярный, отмечет издание. Военно-патриотическое движение на этой неделе увеличило число своих членов в Печенгском районе Мурманской области еще на 13 человек. Новые участники были официально приняты на церемонии, состоявшейся на этой неделе в одном из местных пехотных гарнизонов.

Юнармейское молодежное движение стремительно росло с момента создания в 2015 году. Число его участников по всей стране в настоящее время составляет почти 600 000 человек. Официально возраст для зачисления в эту организацию составляет 11-17 лет.

В октябре этого года, сообщает The Barents Observer, группа представителей "Юнармии" отправилась в норвежский Киркенес в рамках редкого для этого движения визита за границу.

The Barents Observer – норвежское онлайн-издание, базирующееся в Киркенесе и освещающее события в Баренцевом море, а также на прилегающих к нему территориях. "Юнармии" это СМИ посвятило несколько своих публикаций.

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Страны
Норвегия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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