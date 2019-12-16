Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" вышел на испытания

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Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" начал заводские ходовые испытания. Корабль вышел в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Заводские ходовые испытания БДК "Петр Моргунов" будут совмещены с прохождением государственных. Такое решение было принято по согласованию с Военно-морским флотом России. На корабле, кроме экипажа, находится сдаточная команда ССЗ "Янтарь". За время испытаний будут проверены все системы и механизмы корабля. По окончании испытаний корабль будет передан в состав ВМФ России.

По планам кораблестроителей, БДК "Петр Моргунов" будет передан заказчику в первом квартале 2020 года, а не до конца этого, как ранее планировалось.

Ранее сообщалось, что в первой декаде декабря БДК перейдет из Калининграда на сдаточную базу в Балтийск, где в акватории Балтийского моря пройдет цикл испытаний перед передачей заказчику.

БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля. Головной "Иван Грен" был заложен в 2004 году, спущен на воду в 2012 и передан флоту только в 2018 году.

В настоящее время на ССЗ "Янтарь" ведется строительство еще двух БДК, заложенных в апреле по улучшенному проекту 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Сроки сдачи кораблей определены в 2023 и 2024 годах.

БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Корабль способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на БКД предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне