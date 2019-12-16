БДК "Петр Моргунов" вышел в море на испытания

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, начал заводские ходовые испытания в полигонах на Балтийском море.

Как сообщили в пресс-службе завода, по согласованию с заказчиком заводские ходовые испытания будут совмещены с государственными. Проверку работы всех систем и механизмов корабля проведут экипаж корабля и сдаточная команда ПСЗ "Янтарь".

По завершении программы испытаний и после проведения ревизии корабля БДК будет передан заказчику. Планируется, что передача состоится в первом квартале 2020 года.

"Петр Моргунов" имеет водоизмещение 5 000 тонн, что делает его крупнейшим среди класса больших десантных кораблей, входящих в состав ВМФ России. Свое имя БДК получил в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.

Это первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Заложен он был в июне 2015 года, спущен на воду в мае 2018 года.

Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года. Сейчас ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", заложенных в апреле этого года.

Справка "РГ"

БДК "Петр Моргунов" способен принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На БДК размещено современное крановое оборудование для погрузки техники. Техника может также заехать и самостоятельно, через аппарель.

Предусмотрена возможность погрузки на корабль усиленного батальона морской пехоты. "Петр Моргунов" имеет условия для временного базирования на борту различных типов корабельных вертолетов. Дальность плавания до 4000 миль позволит БДК выполнять задачи в дальней морской зоне.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)