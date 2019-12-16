Space Force становится реальностью

Американцы добавляют новый род войск в состав своих вооружённых сил. Вчера, 12 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что в США принят новый оборонный бюджет, включающий в себя средства на создание нового вида вооружённых сил.

Согласно новому закону, Space Force (USSF) будут созданы в течение 18 месяцев после его подписания. Таким образом, Космические силы могут появиться уже до конца 2021 года. Командующий USSF будет назначен главой космических операций (CSO), а также членом Объединённого комитета начальников штабов (JCS).

Космический беспилотник X-37B, который станет частью арсенала Космических сил Источник изображения: popularmechanics.com

Космические силы будут действовать в составе ВВС США, примерно как Корпус морской пехоты формально действует в составе ВМС США. Они возьмут на себя космические функции от существующих служб, передав их в единый независимый филиал, курируемый начальником космических операций.

Таких серьёзных изменений в структуре вооружённых сил США не происходило с 1947 года, когда ВВС США отделились от Армии США. В перспективе USSF сможет насчитывать порядка 15 000 военнослужащих.