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WarSpot

Space Force становится реальностью

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы добавляют новый род войск в состав своих вооружённых сил. Вчера, 12 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что в США принят новый оборонный бюджет, включающий в себя средства на создание нового вида вооружённых сил.

Согласно новому закону, Space Force (USSF) будут созданы в течение 18 месяцев после его подписания. Таким образом, Космические силы могут появиться уже до конца 2021 года. Командующий USSF будет назначен главой космических операций (CSO), а также членом Объединённого комитета начальников штабов (JCS).

Космический беспилотник X-37B, который станет частью арсенала Космических сил

Источник изображения: popularmechanics.com

Космические силы будут действовать в составе ВВС США, примерно как Корпус морской пехоты формально действует в составе ВМС США. Они возьмут на себя космические функции от существующих служб, передав их в единый независимый филиал, курируемый начальником космических операций.

Таких серьёзных изменений в структуре вооружённых сил США не происходило с 1947 года, когда ВВС США отделились от Армии США. В перспективе USSF сможет насчитывать порядка 15 000 военнослужащих.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Проекты
БПЛА
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