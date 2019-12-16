Войти
ТАСС

В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом

1051
1
0
Главный офис госкорпорации Ростех
Главный офис госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

В госкорпорации подчеркнули, что невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники выявлено за последние 17 лет. Об этом сообщил руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации "Ростех" Евгений Ливадный.

"Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет [зафиксировано] более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании "Сухой", палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги "Панциря" - все это копируется", - сказал он.

Ливадный отметил, что за рубежом работают группы российских специалистов, которые выявляют такие эпизоды незаконного копирования. Однако, добавил представитель госкорпорации, когда инциденты фиксируются, невозможно что-либо предъявить в суде из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российские вооружения и технику.

"Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до 5 тыс. патентов за рубежом <...> Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас ни у Минобороны нет зарегистрированных за рубежом патентов, ни у предприятий ОПК", - отметил Ливадный.

В октябре "Рособоронэкспорт" сообщил о создании консультационной группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами. В ее состав, в частности, вошли представители Минобороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, Ростеха и Росатома.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
BAE Systems
Raytheon
Росатом
Ростех
РОЭ
Сухой ПАО
Похожие новости
16.12.2019
Подсчитано количество нелицензионного копирования российского оружия за границей
21.07.2014
Эффект бумеранга
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
11.03.2009
Брешь в портфеле
02.08.2007
Рейтинг "холодной войны"
1 комментарий
№1
16.12.2019 18:32
Цитата, q
Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы.
А ничего, что, к примеру, у тех же китайцев есть ПВО очень похожее на "Пэтриот"? Вроде Израиль слил.
Что-то я не уверен, что обнародование секретов остановит от копирования: "нам наша обороноспособность важней" - решат китайцы и кто им запретит? В лучшем случае, можно лишь патентовать что-то типа схемы работы автомата "Калашникова", которую всё равно не утаить никак.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"