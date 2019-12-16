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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о планах России и Турции по совместному производству элементов ЗРС

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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Россия и Турция планируют подписать соглашение о совместном производстве элементов для зенитных ракетных систем, заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства (систем), либо же совместного производства определенных элементов в Турции", – заявил Демир, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".

Кроме того, Демир сообщил, что Москва предложила Турции "поставки истребителей Су-35 по определенной цене".

В среду члены комитета Сената Конгресса США по иностранным делам проголосовали за принятие санкций против Турции из-за покупки российских ЗРС С-400. Анкара в ответ заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих.


Алина Назарова

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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